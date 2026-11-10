हिमाचल: नेपाल से 600 KM उड़कर हिमाचल पहुंचा दुर्लभ गिद्ध, पौंग में मिला साथी; अब बना रहा घोंसला
नेपाल के शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान से सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगा सफेद पीठ वाला दुर्लभ गिद्ध करीब 600 किलोमीटर उड़कर हिमाचल के पौंग क्षेत्र पहुंचा। 4 नवंबर को इसे साथी के साथ घोंसले पर देखा गया। जानें इस दुर्लभ पक्षी की पूरी कहानी।
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नेपाल से करीब 600 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति का एक सफेद पीठ वाला गिद्ध कांगड़ा पहुंच गया है। हिमाचल के पौंग क्षेत्र में इसे एक साथी के साथ घोंसले पर बैठे देखा गया है। सफेद पीठ वाले इस वयस्क गिद्ध की मौजूदगी ने देश-विदेश के वन्यजीव विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।
गिद्ध जीवविज्ञानी माल्याश्री भट्टाचार्य ने बताया कि रिहाई के बाद यह गिद्ध करीब दो सप्ताह तक शुक्लाफांटा और आसपास के क्षेत्रों में रहा। इसके बाद उत्तराखंड होते हुए अप्रैल 2026 के मध्य में हिमाचल पहुंचा। तब से यह पौंग क्षेत्र के लगभग 45 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, इसने यहां एक साथी भी बना लिया है और 4 नवंबर, 2026 को इसे पौंग क्षेत्र में घोंसले पर बैठे देखा गया।
माल्याश्री भट्टाचार्य ने बताया कि कांगड़ा क्षेत्र सफेद पीठ वाले गिद्धों का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। जंगलों में आग, अत्यधिक बिरोजा निकालने और पेड़ों की कटाई से इनके प्राकृतिक आवास पर खतरा बढ़ रहा है। नेपाल और भारत के बीच समन्वित संरक्षण आवश्यक है। सैटेलाइट निगरानी और पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवाओं पर नियंत्रण गिद्धों के भविष्य के लिए जरूरी है।