शिमला: हिमाचल चुनाव में आप देगी मजबूत विकल्प, 15 नवंबर के आसपास शिमला आएंगे अरविंद केजरीवाल

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हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पार्टी के हिमाचल प्रभारी और दिल्ली विधानसभा के विधायक ऋतुराज झा ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को चुनाव में मजबूत विकल्प देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता कांग्रेस और भाजपा से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जनता के सामने पहला विकल्प बनकर उभरेगी। ऋतुराज झा ने कहा कि पार्टी प्रदेशभर में सदस्यता अभियान चला रही है। उनके अनुसार, अब तक 20 हजार से अधिक लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी आने वाले समय में अपने संगठन का विस्तार करेगी और प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान ऋतुराज झा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संभावित हिमाचल दौरे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 15 नवंबर के आसपास शिमला आएंगे। इस दौरान कई बड़े नेताओं और अन्य लोगों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने का दावा भी किया गया। हालांकि, दौरे की अंतिम तारीख और पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के नामों की जानकारी पत्रकार वार्ता में नहीं दी गई। ऋतुराज झा ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता दोनों दलों से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करेगी। पार्टी का कहना है कि सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों और संगठन विस्तार को लेकर आगे की रणनीति सामने आ सकती है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी ने प्रदेशभर में चल रहे सदस्यता अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि 20 हजार से अधिक लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं। पार्टी इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। ऋतुराज झा के बयान से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि, चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह आने वाले समय में संगठन की सक्रियता, राजनीतिक परिस्थितियों और मतदाताओं के रुझान पर निर्भर करेगा।

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