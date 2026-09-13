राजस्थान: त्रिनेत्र गणेश मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1200 पुलिसकर्मी तैनात; कल 5 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद

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सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मध्य रणथंभौर दुर्ग में विराजमान जन-जन के आराध्य देव भगवान त्रिनेत्र गणेश के तीन दिवसीय लक्खी मेले में आज अपार श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। आसपास के क्षेत्रों सहित दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश के दरबार में पहुंचे और अपनी व अपने परिवार की कुशलक्षेम की कामना की। मेले में उमड़े आस्था और श्रद्धा के सैलाब को लेकर मंदिर ट्रस्ट सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों से समूचा रणथंभौर गुंजायमान रहा।



नाचते-गाते और पैदल पहुंचे श्रद्धालु

रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश का तीन दिवसीय लक्खी मेला आज पूरी तरह परवान पर रहा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आया। आसपास के क्षेत्रों सहित दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते-गाते त्रिनेत्र गणेश के दरबार में पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए आए, वहीं निजी वाहनों के अलावा परिवहन विभाग की बसों और ट्रेनों से भी भक्त मेले में पहुंचे।



मेले में 1200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट रहा। करीब 1200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता पूरे मेले में तैनात किया गया है। रणथंभौर के जलाशयों पर बैरिकेडिंग के साथ गोताखोर भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।



मंदिर ट्रस्ट ने की विशेष व्यवस्थाएं

मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेला परिसर में श्रद्धालुओं के लिए छाया, पानी और रोशनी सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान त्रिनेत्र गणेश का विशेष श्रृंगार भी किया गया। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई, ताकि भीड़ के बीच श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।



मेला परिसर को 10 हिस्सों में बांटा

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेला परिसर को 10 भागों में बांटा गया है। गणेश धाम पर विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे कार्मिक तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन से मेला परिसर तक रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं रणथंभौर सर्किल से मेला परिसर तक जगह-जगह समाजसेवियों और भामाशाहों की ओर से निशुल्क भंडारे चलाए जा रहे हैं।



कल गणेश चतुर्थी पर उमड़ेगी भारी भीड़

त्रिनेत्र गणेश का मुख्य मेला कल गणेश चतुर्थी पर रहेगा। प्रशासन के अनुसार करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के रणथंभौर पहुंचने की उम्मीद है। आज रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बढ़ने की संभावना है, जो कल शाम तक जारी रहेगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।







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