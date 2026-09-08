कोटा: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के उड़े होश, गार्डन में पेड़ पर बैठा दिखा लेपर्ड, वन विभाग ने रेस्क्यू किया

जिले के सबसे पुराने सार्वजनिक पार्क छात्र विलास उद्यान में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे शहरवासियों ने एक लेपर्ड को पेड़ पर बैठे देखा। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पार्क में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालकर लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज करने का अभियान शुरू किया गया। वन विभाग की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से गार्डन के सभी गेट बंद कर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे लेपर्ड पेड़ पर दिखाई दिया था। उस समय 200 से अधिक लोग गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के भीतर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने सबसे पहले लेपर्ड की लोकेशन और मूवमेंट का जायजा लिया। इसके बाद पूरे गार्डन को खाली कराया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग की टीम ने क्रेन की मदद से लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज करने के लिए डार्ट फायर किए। शुरुआती दो-तीन प्रयास सफल नहीं हुए और डार्ट लेपर्ड को नहीं लग पाए। इसके बाद क्रेन को पेड़ के और करीब ले जाया गया।करीब 10 फीट की दूरी से दोबारा निशाना साधकर डार्ट फायर किया गया। डोज का असर होते ही लेपर्ड बेहोश हो गया। इसके बाद उसे पेड़ से नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। नीचे कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए नेट बिछा रखा था, ताकि लेपर्ड गिरने से घायल न हो। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने लेपर्ड का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।बता दें कि छात्र विलास उद्यान कोटा का सबसे पुराना सार्वजनिक गार्डन है। यहां रोज सुबह बड़ी संख्या में शहरवासी मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी कोटा में रहने के दौरान इसी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मंगलवार सुबह भी 200 से अधिक लोग गार्डन में मौजूद थे। इसी दौरान जामुन के पेड़ पर लेपर्ड दिखाई दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि लेपर्ड ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार छात्र विलास उद्यान चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहां लेपर्ड की मौजूदगी का आसानी से पता लगाना मुश्किल हो सकता है। शहरवासियों का कहना है कि इसी तरह के लेपर्ड को माला रोड स्थित आर्मी एरिया में भी घूमते हुए देखा गया है। वन विभाग की टीम अब लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर भी नजर रख रही है।