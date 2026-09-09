कोटा में तीन साल की मासूम से गलत हरकत: प्ले स्कूल के कर्मचारियों के लिए गए डीएनए सैंपल; जांच में जुटी पुलिस

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यह मामला उस समय उजागर हुआ, जब तबीयत खराब होने पर परिजन मासूम को इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंचे। जांच के दौरान चिकित्सक को बालिका की कमर के पास और नाजुक अंग में दर्द तथा सूजन दिखाई दी। चिकित्सक ने गलत हरकत की आशंका जताते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर की बात सुनकर परिजन घबरा गए और उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।ये भी पढ़ें-शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रकरण की जांच महिला उत्पीड़न अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार, मासूम बालिका घर के अलावा केवल अपने पास स्थित एक प्ले स्कूल में जाती है। इसी आधार पर पुलिस ने स्कूल के कुछ पुरुष कर्मचारियों और संबंधित लोगों के डीएनए नमूने लिए हैं। साथ ही, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।