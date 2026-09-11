राजस्थान: निकाय चुनाव का मतदान हुआ खत्म, 70.01% हुई वोटिंग; जोधपुर अव्वल तो कोटा रहा सबसे पीछे

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प्रदेश के छह नगर निगमों में मतदान को देखें तो जोधपुर सबसे आगे रहा, जबकि कोटा सबसे पीछे रहा। जोधपुर नगर निगम में 71.10% मतदान हुआ। इसके बाद पाली नगर निगम में 70.94%, उदयपुर में 67.26%, अजमेर में 63.65%, जयपुर में 62.88% और कोटा नगर निगम में 57.02% मतदान दर्ज किया गया।

छह नगर निगमों में मतदान की स्थिति

जोधपुर सबसे आगे: जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 7,12,164 मतदाताओं में से 5,06,340 ने वोट डाला। मतदान प्रतिशत 71.10% रहा। छहों नगर निगमों में यह सबसे अधिक मतदान है।

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पाली नगर निगम में कुल 1,81,704 मतदाता थे। इनमें 1,28,902 ने मतदान किया, जिससे मतदान प्रतिशत 70.94% रहा।उदयपुर नगर निगम में 4,16,143 मतदाताओं में से 2,79,905 ने वोट डाला। यहां मतदान प्रतिशत 67.26% रहा।अजमेर नगर निगम क्षेत्र में 4,38,039 मतदाता थे। इनमें 2,78,804 ने मतदान किया, यानी 63.65% वोट पड़े।राजधानी के नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक 24,33,198 मतदाता थे। इनमें 15,30,087 ने वोट डाला। मतदान प्रतिशत 62.88% रहा।कोटा नगर निगम में 8,26,923 मतदाता थे। इनमें 4,71,502 ने मतदान किया। यहां मतदान प्रतिशत सिर्फ 57.02% रहा, जो छह नगर निगमों में सबसे कम है।कुल मतदान में बड़े शहरों की तुलना में छोटे नगरीय निकायों में मतदाताओं की भागीदारी काफी ज्यादा रही। धोरीमन्ना नगर पालिका में सबसे अधिक 91.59% मतदान हुआ। यहां 6,847 मतदाताओं में से 6,271 ने वोट डाला। इसके बाद गोलूवाला में 90.03%, बाड़ोमेरव में 89.79%, कोटकासिम में 89.56% और पीरावा में 88.86% मतदान दर्ज किया गया।