बाड़मेर: चौहटन में फर्जी मतदान के आरोप पर भाजपा-कांग्रेस समर्थक भिड़े, पुलिस ने मौके से खदेड़ा

नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिले के चौहटन में मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया के बीच चौहटन में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच जबरदस्त तरीके का हंगामा खड़ा हो गया। जिसके चलते मतदान बूथ के आगे जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ।
वार्ड 18 के बूथ पर युवक को पुलिस ने पकड़ा
इधर चौहटन नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 के पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला। यहां एक युवक हड़बड़ाहट में बूथ से भागने लगा तो पुलिस ने उसे गेट पर पकड़ लिया। हालांकि, पुलिस ने कुछ ही देर में उसे छोड़ दिया।
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पहली बार मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह
चौहटन नगर पालिका बनने के बाद पहली बार हो रहे मतदान को लेकर स्थानीय मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी नजर आईं। जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं की सुविधा और सुगम मतदान के लिए व्यवस्थाएं की गईं। मतदान केंद्रों तक दिव्यांग मतदाताओं के आने-जाने के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और वॉलंटियर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस तैनात की गई है।
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हाई स्कूल बूथ पर फर्जी मतदान के आरोप से बढ़ा विवाद
चौहटन के हाई स्कूल बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के समर्थकों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें खदेड़ दिया। विवाद के बाद पुलिस ने एक गेट बंद कर दिया और वोटरों को दूसरे गेट से मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाने लगा।