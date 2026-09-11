राजस्थान: चुनावों के बीच जयपुर में एक साथ चार मर्डर, पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या

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राजधानी जयपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। चारों के शव एक ही जगह से बरामद हुए हैं। मृतकों में आरोपी की पत्नी और उसकी तीन बेटियां शामिल हैं। तीनों बेटियों की उम्र करीब 17 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। पत्नी का शव भी बेटियों के शवों के पास ही मिला प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चारों की हत्या सिर पर पत्थर से वार कर किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद से आरोपी पति आरोपी राहुल झा मौके से फरार बताया जा रहा है।