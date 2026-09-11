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राजस्थान: चुनावों के बीच जयपुर में एक साथ चार मर्डर, पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या

Fri, 11 Sep 2026 01:01 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 11 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक ही परिवार की चार हत्याओं से सनसनी फैल गई। घर में सो रही मां और उसकी तीन बेटियों की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया शक बेटियों के पिता राहुल झा पर है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है।

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Jaipur Shocker Man Allegedly Kills Wife and Three Daughters, Attacks Them With Stone
जयपुर में एक साथ हत्याओं से सनसनी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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राजधानी जयपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। चारों के शव एक ही जगह से बरामद हुए हैं। मृतकों में आरोपी की पत्नी और उसकी तीन बेटियां शामिल हैं। तीनों बेटियों की उम्र करीब 17 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। पत्नी का शव भी बेटियों के शवों के पास ही मिला प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चारों की हत्या सिर पर पत्थर से वार कर किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद से आरोपी पति आरोपी राहुल झा मौके से फरार बताया जा रहा है।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल हत्या की वजह और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
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मौके पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि करधनी थाना इलाके में एक मकान में 3 बच्चियों और उनकी मां की सोते हुए सर पर वार कर हत्या कर दी गई। मौके पर बच्चियों के दादा ने बताया कि बच्चियों के पिता सुबह से ही फरार है। प्रथम दृष्टया शक उन्हीं पर जाता है। मौके पर खून से सने कपड़े मिले हैं। सीसीटीवी व अन्य शाक्षों को जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला घरेलू कलेश से जुड़ा हो सकता है। घर से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ है।
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