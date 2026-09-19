कौन हैं 21 साल की कीर्ति?: जिनका प्रशासनिक सेवा में जाने का था सपना, अब बनीं सबसे कम उम्र की पालिका अध्यक्ष

बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की 21 वर्षीय पार्षद कीर्ति गोसाईवाल निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने राजस्थान में सबसे कम उम्र की जेन जी पालिका अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। राज्य में नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के लिए 21 सितंबर को मतदान होना है, लेकिन कई स्थानों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धोरीमन्ना नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरी ओर, कांग्रेस ने तीन और निर्दलीय प्रत्याशियों ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। पर्याप्त बहुमत न होने के कारण कांग्रेस और निर्दलीय समूहों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। यह पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। कीर्ति गोसाईवाल ने वार्ड संख्या 20 से भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद के लिए केवल उन्हीं का नामांकन पत्र आने से वह निर्विरोध अध्यक्ष बनीं। उपखंड अधिकारी बद्रीनारायण बिश्नोई ने कीर्ति को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा।वर्ष 2005 में जन्मी 21 वर्षीय कीर्ति गोसाईवाल ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वह स्नातकोत्तर की तैयारी कर रही हैं। वह पहले प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थीं, लेकिन देश-प्रदेश की बदलती परिस्थितियों को देखकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में आने के लिए उन्होंने राज्य मंत्री केके बिश्नोई को श्रेय देते हुए आभार प्रकट किया। कीर्ति गोसाईवाल ने स्पष्ट किया कि पालिका अध्यक्ष बनने के बाद आम जनता की समस्याओं को तुरंत दूर करना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी।ये भी पढ़ें-21 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बनकर कीर्ति गोसाईवाल ने प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में निकाय पद को संभालने वाली वह सबसे कम उम्र की जनप्रतिनिधि बन गई हैं। धोरीमन्ना पालिका क्षेत्र के नागरिक इस परिणाम से काफी उत्साहित हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि युवा नेतृत्व मिलने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।