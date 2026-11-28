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नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों में चुनाव, मतदान मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गईं सुरक्षित

शाहिल शर्मा

Updated Sat, 28 Nov 2026 09:08 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 09:08 PM IST







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नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों में आज चुनाव की समूची प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतदान मशीनों (ईवीएम) को राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ... और पढ़ें

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