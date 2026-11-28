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मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और नवांशहर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है। 29 नवंबर को भी इन जिलों में कोहरे का असर रहने की संभावना है।सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस फरीदकोट में दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री फरीदकोट में दर्ज हुआ।प्रमुख शहरों में अमृतसर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम पारा 11.2 डिग्री, लुधियाना का 25 डिग्री व न्यूनतम 7.8 डिग्री, पटियाला का अधिकतम पारा 25.2 डिग्री, न्यूनतम 9.7 डिग्री, बठिंडा का अधिकतम 27.8 डिग्री व न्यूनतम 7.4 डिग्री, गुरदासपुर का अधिकतम 24.4 डिग्री व न्यूनतम 11.6 डिग्री, बरनाला का 25.6 डिग्री व न्यूनतम 12.1 डिग्री, संगरूर का अधिकतम 26.2 डिग्री व न्यूनतम 9.3 डिग्री, फिरोजपुर का अधिकतम 27.7 डिग्री व न्यूनतम 9.3 डिग्री दर्ज किया गया।मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी आगे बढ़ चुका है और फिलहाल क्षेत्र में सामान्य तौर पर शुष्क हवाएं चल रही हैं। ऐसे में दिन के समय मौसम साफ रहने, जबकि सुबह और रात के समय कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।