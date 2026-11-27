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यहां 30 वार्डों में भाजपा और अकाली दल के प्रत्याशी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि गठबंधन की घोषणा के बावजूद दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान से हटाने या साझा प्रत्याशी उतारने का फैसला नहीं किया। ऐसे में ऊपर गठबंधन और नीचे चुनावी टकराव की स्थिति बन गई है।दरअसल, दोनों दलों ने गठबंधन का एलान होने से पहले ही नगर निगम चुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। 24 नवंबर को गठबंधन की घोषणा हुई तब तक उम्मीदवारों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब 28 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों दलों के सामने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ताओं और परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने की चुनौती है। जिन वार्डों में दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, वहां गठबंधन के बावजूद कार्यकर्ता अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं।भाजपा के पटियाला शहरी जिला प्रधान विजय कुमार कुका खुद वार्ड नंबर 50 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने पहले की तरह चुनाव मैदान में डटे रहने का संदेश दिया है। ऐसे में गठबंधन की घोषणा के बाद भी स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरण नहीं बदले हैं।पटियाला नगर निगम का यह चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दोनों दलों के लिए अहम माना जा रहा है। नतीजों से पता चलेगा कि शहर में किस दल का संगठन कितना मजबूत है और किसकी अपनी चुनावी जमीन ज्यादा पुख्ता है। अकाली दल के लिए शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ साबित करने का मौका है तो भाजपा के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत बरकरार रखने की चुनौती है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपने दम पर कितना समर्थन जुटा पाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी।28 नवंबर को होने वाला मतदान यह भी बताएगा कि गठबंधन का असर स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक कितना पहुंचा है। क्या दोनों दलों के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे या गठबंधन के नाम पर कुछ वार्डों में वोटों का रुख बदलेगा, फिलहाल पटियाला में स्थिति यही है कि दिल्ली में हाथ मिलाने वाले दोनों दल स्थानीय चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।