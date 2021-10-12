मोहाली में ट्रेडर्स कमीशन की बैठक : 150 शिकायतों की समीक्षा, 100 का निपटारा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:48 AM IST
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मोहाली। जिला ट्रेडर्स कमीशन की सोमवार को हुई बैठक में व्यापारियों की 150 शिकायतों की समीक्षा की गई। इनमें से 100 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया है। शेष लंबित मामलों को अगले दौर की बैठकों से पहले निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) गीतिका सिंह ने की। पिछली बैठक की 54 शिकायतों सहित कुल 150 मामलों की समीक्षा की गई। गीतिका सिंह ने संबंधित विभागों को लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से बैठकों का नया दौर शुरू होगा। इससे पहले इन शिकायतों का ठोस समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।
व्यापारियों की समस्याओं के समाधान पर जोर
जिला ट्रेडर्स कमीशन के अध्यक्ष रणजीत पाल सिंह ने कमीशन के गठन के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य, जिला और विधानसभा हलका स्तर पर कमीशन बनाए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और समस्याओं का समय पर समाधान करना है। उन्होंने विभागों से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में उप अध्यक्ष तरलोचन सिंह बैदवान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) गीतिका सिंह ने की। पिछली बैठक की 54 शिकायतों सहित कुल 150 मामलों की समीक्षा की गई। गीतिका सिंह ने संबंधित विभागों को लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से बैठकों का नया दौर शुरू होगा। इससे पहले इन शिकायतों का ठोस समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।
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व्यापारियों की समस्याओं के समाधान पर जोर
जिला ट्रेडर्स कमीशन के अध्यक्ष रणजीत पाल सिंह ने कमीशन के गठन के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य, जिला और विधानसभा हलका स्तर पर कमीशन बनाए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और समस्याओं का समय पर समाधान करना है। उन्होंने विभागों से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में उप अध्यक्ष तरलोचन सिंह बैदवान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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