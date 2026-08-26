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लुधियाना के गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वूमेन में तीज समारोह का आयोजन
Nivedita
Updated Wed, 26 Aug 2026 03:46 PM IST
लुधियाना के गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वूमेन गुजरखान मॉडल टाउन कैंपस में तीज समारोह का आयोजन किया गया।