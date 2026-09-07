Ludhiana News: प्रवासी महिला ने दो बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूद की आत्महत्या

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सरदूलगढ़। पंजाब के भम्मे खुर्द गांव में एक प्रवासी महिला ने अपने दो बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सोमवार दोपहर हुई इस घटना में महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई।मृतकों की पहचान संतरा देवी (37), बेटी सुनील (9) और बेटे अजय (7) के रूप में हुई है। यह प्रवासी मजदूर परिवार राजस्थान से आया था। वे भम्मे खुर्द गांव में गायों की देखभाल का काम करते थे। संतरा देवी अपने पति दिलीप कुमार और एक अन्य बच्चे के साथ वॉटर वर्क्स की टंकी के पास पहुंची थी। उसने पहले सुनील और अजय को टंकी में धक्का दिया। जब उसने तीसरे बेटे को भी फेंकने की कोशिश की तो वह अपनी मां का हाथ छुड़ाकर भाग निकला। उसने परिवार को घटना की जानकारी दी।पुलिस जांच जारीपरिवार और ग्रामीणों ने तीनों को पानी की टंकी से बाहर निकाला जहां वे मृत पाए गए। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मानसा भेजा गया। थाना झुनीर पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।