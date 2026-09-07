पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आइस ड्रग और हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज
पंजाब पुलिस ने लुधियाना और फिरोजपुर में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लुधियाना में कार सवार से आइस ड्रग पकड़ी है। वहीं, फिरोजपुर में हेरोइन तस्कर को पकड़ा है।
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कुलगढ़ी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार सवार युवक को एक किलो 964 ग्राम आइस ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव सांदे हाशम में किसी व्यक्ति को नशे की खेप की डिलीवरी देने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि हर्षदीप सिंह वासी अशोक नगर, खजूर चौक, लुधियाना नशा बेचने का आदी है और अपनी क्रूज कार में गांव सांदे हाशम की दाना मंडी में खड़ा होकर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताई गई जगह पर दबिश दी।
फिरोजपुर में हेरोइन बरामद
वहीं, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के जरिए नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश को गुरदासपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया। रावी नदी के किनारे पुलिस की मुस्तैदी के दौरान 2 किलो 760 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस की ‘सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस’ के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है।
एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान गुरदासपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन के 6 मामले दर्ज, 7 आरोपियों को गिरफ्तार तथा करीब 7.2 किलो हेरोइन बरामद की है। इन कार्रवाइयों के दौरान एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है।