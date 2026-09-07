दिल्ली-हलवारा एयर इंडिया फ्लाइट रद्द: 60 यात्री बैरंग लौटे, कई ने यात्रा की तारीख बदली; सुविधाओं पर सवाल

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दिल्ली और हलवारा के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवाएं यात्रियों के लिए एक बार फिर सिरदर्द साबित हुई हैं। सोमवार सुबह दिल्ली-हलवारा उड़ान (एआई 481-482) को 'परिचालन कारणों' से रद्द कर दिया गया, जिसके चलते हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे लगभग 60 यात्रियों को बिना यात्रा के ही लौटना पड़ा। यह पहली बार नहीं है जब इस उड़ान में यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है, इससे पहले भी तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें विलंबित हुई हैं। विज्ञापन



उड़ान रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा

सुबह की उड़ान संख्या एआई-482 से दिल्ली जाने वाले यात्री निर्धारित समय से पहले ही हलवारा एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि, उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। कई यात्रियों ने बाद की दोपहर की उड़ान में अपनी सीट बुक कराई, जबकि अन्य ने अपनी यात्रा की तारीख ही बदल दी। एयर इंडिया की ओर से सुबह लगभग 3:30 बजे उड़ान रद्द होने की सूचना जारी की गई थी। विज्ञापन

एक विमान पर निर्भरता बनी समस्या

दिल्ली से हलवारा आने वाली उड़ान के रद्द होने का असर सिर्फ दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इससे हलवारा से दिल्ली जाने वाली उड़ान भी प्रभावित हुई। चूंकि यह सेवा एक ही विमान के रोटेशन पर निर्भर करती है, इसलिए दिल्ली से विमान के हलवारा न पहुंचने के कारण हलवारा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। यात्रियों का कहना है कि अचानक उड़ान रद्द होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी समय पर न मिलने से समस्या और बढ़ जाती है।



तकनीकी खराबी और परिचालन संबंधी समस्याएं

हलवारा से एयर इंडिया की उड़ानों में यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा है। पहले भी तकनीकी कारणों से उड़ानें विलंबित हुई हैं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। बार-बार उड़ानें रद्द होने या विलंबित होने से नियमित यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है। यात्रियों का सवाल है कि यदि कोई परिचालन या तकनीकी समस्या है, तो यात्रियों को समय रहते पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जाती और वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश क्यों नहीं दिए जाते। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इस उड़ान के रद्द होने को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली में बारिश का हवाई परिचालन पर असर

दिल्ली में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन को भी प्रभावित किया है। 4 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश के कारण टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 के आसपास जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खराब मौसम, कम दृश्यता और तेज हवाओं के कारण कई उड़ानों के परिचालन पर असर पड़ा और कम से कम 11 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में हुई बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित रहा और उड़ानों में देरी की खबरें सामने आईं।



हलवारा एयरपोर्ट पर यात्री यातायात में गिरावट

उड़ानों संबंधी दिक्कतों के बीच हलवारा एयरपोर्ट के यात्री आंकड़े भी चिंताजनक हैं। अगस्त महीने में सुबह और शाम की उड़ानों के माध्यम से दिल्ली से हलवारा 4,976 यात्री पहुंचे, जबकि हलवारा से दिल्ली के लिए 5,780 यात्रियों ने प्रस्थान किया। हलवारा एयरपोर्ट के निदेशक जागीर सिंह के अनुसार, जून और जुलाई में छुट्टियों के कारण यात्री संख्या अधिक थी, लेकिन अगस्त में लगभग एक हजार यात्रियों की कमी दर्ज की गई।

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