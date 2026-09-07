फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Delhi-Halwara Air India flight cancelled 60 passengers returned without flying

दिल्ली-हलवारा एयर इंडिया फ्लाइट रद्द: 60 यात्री बैरंग लौटे, कई ने यात्रा की तारीख बदली; सुविधाओं पर सवाल

Mon, 07 Sep 2026 01:43 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा Published by: Nivedita Updated Mon, 07 Sep 2026 01:43 PM IST
सार

हलवारा से एयर इंडिया की उड़ानों में यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा है। पहले भी तकनीकी कारणों से उड़ानें विलंबित हुई हैं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। बार-बार उड़ानें रद्द होने या विलंबित होने से नियमित यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है।

विज्ञापन
Delhi-Halwara Air India flight cancelled 60 passengers returned without flying
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली और हलवारा के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवाएं यात्रियों के लिए एक बार फिर सिरदर्द साबित हुई हैं। सोमवार सुबह दिल्ली-हलवारा उड़ान (एआई 481-482) को 'परिचालन कारणों' से रद्द कर दिया गया, जिसके चलते हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे लगभग 60 यात्रियों को बिना यात्रा के ही लौटना पड़ा। यह पहली बार नहीं है जब इस उड़ान में यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है, इससे पहले भी तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें विलंबित हुई हैं।

विज्ञापन


उड़ान रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा
सुबह की उड़ान संख्या एआई-482 से दिल्ली जाने वाले यात्री निर्धारित समय से पहले ही हलवारा एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि, उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। कई यात्रियों ने बाद की दोपहर की उड़ान में अपनी सीट बुक कराई, जबकि अन्य ने अपनी यात्रा की तारीख ही बदल दी। एयर इंडिया की ओर से सुबह लगभग 3:30 बजे उड़ान रद्द होने की सूचना जारी की गई थी।

विज्ञापन

एक विमान पर निर्भरता बनी समस्या
दिल्ली से हलवारा आने वाली उड़ान के रद्द होने का असर सिर्फ दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इससे हलवारा से दिल्ली जाने वाली उड़ान भी प्रभावित हुई। चूंकि यह सेवा एक ही विमान के रोटेशन पर निर्भर करती है, इसलिए दिल्ली से विमान के हलवारा न पहुंचने के कारण हलवारा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। यात्रियों का कहना है कि अचानक उड़ान रद्द होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी समय पर न मिलने से समस्या और बढ़ जाती है।

तकनीकी खराबी और परिचालन संबंधी समस्याएं
हलवारा से एयर इंडिया की उड़ानों में यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा है। पहले भी तकनीकी कारणों से उड़ानें विलंबित हुई हैं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। बार-बार उड़ानें रद्द होने या विलंबित होने से नियमित यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है। यात्रियों का सवाल है कि यदि कोई परिचालन या तकनीकी समस्या है, तो यात्रियों को समय रहते पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जाती और वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश क्यों नहीं दिए जाते। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इस उड़ान के रद्द होने को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली में बारिश का हवाई परिचालन पर असर
दिल्ली में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन को भी प्रभावित किया है। 4 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश के कारण टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 के आसपास जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खराब मौसम, कम दृश्यता और तेज हवाओं के कारण कई उड़ानों के परिचालन पर असर पड़ा और कम से कम 11 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में हुई बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित रहा और उड़ानों में देरी की खबरें सामने आईं।

हलवारा एयरपोर्ट पर यात्री यातायात में गिरावट
उड़ानों संबंधी दिक्कतों के बीच हलवारा एयरपोर्ट के यात्री आंकड़े भी चिंताजनक हैं। अगस्त महीने में सुबह और शाम की उड़ानों के माध्यम से दिल्ली से हलवारा 4,976 यात्री पहुंचे, जबकि हलवारा से दिल्ली के लिए 5,780 यात्रियों ने प्रस्थान किया। हलवारा एयरपोर्ट के निदेशक जागीर सिंह के अनुसार, जून और जुलाई में छुट्टियों के कारण यात्री संख्या अधिक थी, लेकिन अगस्त में लगभग एक हजार यात्रियों की कमी दर्ज की गई।
विज्ञापन

महंगी टैक्सी सेवा भी बनी चुनौती
यात्रियों का कहना है कि उड़ान के अलावा एयरपोर्ट तक पहुंचने और वापस आने का खर्च भी हलवारा हवाई सेवा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। एयरपोर्ट के आसपास सीमित टैक्सी विकल्पों के कारण कुछ संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। लुधियाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और नियमित यात्री अंकुर महाजन का कहना है कि टैक्सी का भारी किराया भी यात्रियों की संख्या में कमी का एक कारण हो सकता है, क्योंकि यदि हवाई सफर के साथ-साथ आने-जाने का खर्च भी अधिक हो जाए तो यात्री सड़क या रेल यात्रा को प्राथमिकता देने लगते हैं।

शाम की उड़ान के समय में बदलाव
10 सितंबर से हलवारा एयरपोर्ट से शाम की उड़ान के समय में बदलाव किया जाएगा। पहले यह उड़ान दोपहर 2:40 बजे हलवारा से रवाना होती थी, जो अब शाम 4:05 बजे रवाना होगी। सुबह की उड़ान के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यात्री सुविधाओं पर उठ रहे सवाल
हलवारा एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू होना लुधियाना और आसपास के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। 15 मई से सेवा शुरू होने के समय इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया था। ऐसे में, बार-बार उड़ान रद्द होने और अन्य समस्याओं के कारण यात्रियों की सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed