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जगराओं में काला जादू करने के आरोप में एक व्यक्ति को घेरा

Nivedita

Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST







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जगराओं में श्मशानघाट में अस्थियों के पास बकरे की खोपड़ी और लड्डू का डिब्बा मिलने के बाद हंगामा हो गया। काला जादू-टोना करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को घेर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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