पीएयू में पांच किमी की मैराथन: गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर भाईचारे का संदेश लेकर दौड़े युवा

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जिला प्रशासन लुधियाना और खेल विभाग की ओर से आयोजित ‘समानता, एकता और भाईचारे के लिए 5 किलोमीटर मैराथन दौड़’ में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।विधानसभा क्षेत्र आत्म नगर के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में शामिल युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक सोच और अनुशासन से जोड़ने का प्रभावी जरिया भी हैं।मैराथन पूरी करने वाले पहले 30 युवाओं को विधायक सिद्धू ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नशे से दूर रहने और खेल गतिविधियों से अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया।विधायक सिद्धू ने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नियमित खेल गतिविधियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी विकसित होती है।उन्होंने कहा कि यदि युवा पीढ़ी खेलों से जुड़ेगी तो वह अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगा सकेगी और समाज एवं प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी।सिद्धू ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की महान वाणी और शिक्षाएं मानवता को समानता, एकता, आपसी भाईचारे और सांझीवालता का संदेश देती हैं। सामाजिक बराबरी और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को केंद्र में रखने वाली गुरु साहिब की विचारधारा आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है।उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं बच्चों और युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर बेहतर एवं सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। मैराथन जैसे आयोजनों के माध्यम से इन संदेशों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य गुरु साहिब की महान वाणी, विचारधारा और मानवता को जोड़ने वाले संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी कुलदीप चुघ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, खिलाड़ी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।