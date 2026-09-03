Ludhiana News: बसपा ने गालिब कलां में महंगाई के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन

जगरांव। बहुजन समाज पार्टी ने गांव गालिब कलां में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बैठक और प्रदर्शन किया। इसमें लोगों ने सरकारों की नीतियों के प्रति आक्रोश जताया।बसपा प्रधान एडवोकेट रछपाल सिंह गालिब ने कहा कि गलत सरकारी नीतियों से महंगाई ने मध्यम और गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ गया है। ईंटों, सब्जियों और रसोई का सामान महंगा हो गया है। एडवोकेट गालिब ने पंजाब सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारी बिजली बिल और कच्ची छतों में रह रहे गरीब परिवारों का मुद्दा उठाया। सरकारी सहायता आवेदनों पर सुनवाई नहीं होती। उन्होंने जनता से एकजुट होकर लोकतांत्रिक संघर्ष करने का आह्वान किया। बसपा नेता लछमण सिंह, लखबीर सिंह सीरा, अमरजीत सिंह भट्टी, डॉ. सुखविंदर सिंह मौजूद थे।