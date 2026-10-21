{"_id":"6ad8a09d265399e580017315","slug":"video-giani-kuldeep-singh-gargaj-met-with-families-of-the-1984-riot-victims-in-ludhiana-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने 1984 दंगा पीड़ित परिवारों से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने लुधियाना में 1984 के दंगों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और लंबे समय से न्याय की उम्मीद में कर रहे संघर्ष के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के दौरान 1984 के दंगों में प्रभावित परिवारों के दर्द और उनकी मांगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पीड़ित परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मुलाकात को पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और उनके मुद्दों को सामने लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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