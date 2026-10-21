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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड:जांच के लिए मानसा पहुंची सीबीआई; पुलिस ने टीम को सौंपी मामले से संबंधित फाइल

Wed, 21 Oct 2026 07:40 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मानसा
अमर उजाला नेटवर्क, मानसा Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 21 Oct 2026 07:40 AM IST
सार

नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम मानसा पहुंच गई है। टीम ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। मानसा पुलिस ने सीबीआई को हत्याकांड से संबंधित फाइल सौंप दी है। 13 अक्तूबर 2026 को मानसा में झोटा की हत्या की गई थी।

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CBI Team Reaches Mansa to Probe Anti-Drug Activist Parvinder Singh Jhota Murder Case
जांच के लिए मानसा पहुंची सीबीआई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच के लिए  सीबीआई  की टीम मानसा पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात करने के बाद सीबीआई टीम के मानसा पहुंचने की कार्रवाई सामने आई है। 
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अमित शाह ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि हत्याकांड की गहराई से जांच करवाई जाएगी और जल्द ही सीबीआई की टीम मानसा पहुंचेगी।

मानसा पहुंचने के बाद सीबीआई की डीएसपी सहित पांच सदस्यों की टीम ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। इस दौरान मानसा पुलिस ने परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड से संबंधित फाइल सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई  इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करेगी।
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किसने रची झोटा की हत्या की साजिश
जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या की साजिश किसने रची और इस मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा, मामले के मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार के कथित नशा कारोबार से जुड़े संपर्कों की भी जांच की जाएगी।

 
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इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका अथवा कथित मिलीभगत थी या नहीं। हालांकि, इन सभी पहलुओं पर स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब इस हत्याकांड की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने के बाद मामले से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है।
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