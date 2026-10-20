लुधियाना में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

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लुधियाना में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान अमित शाह ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

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