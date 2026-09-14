{"_id":"6aa7d60068efa0849d02991f","slug":"video-farmers-stage-a-road-blockade-in-jagraon-against-power-cuts-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"जगराओं में बिजली कटों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम, चार घंटे चला रोष धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेती मोटरों के लिए अघोषित बिजली कटों से परेशान किसानों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर उतर आया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों ने सिद्धवां बेट रोड स्थित पावरकॉम एक्सईएन कार्यालय के सामने करीब चार घंटे तक रोष धरना दिया। किसानों ने मांग की कि खेतों के लिए 8 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पानी की कमी के कारण धान की फसल बर्बाद होने से बचाई जा सके। धरने में भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, कीर्ति किसान यूनियन एकता डकौंदा और जमहूरी किसान सभा सहित विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं तरसेम सिंह बस्सूवाल, इंकलाबी केंद्र पंजाब के नेता कंवलजीत खन्ना, जोगिंदर सिंह, बलराज सिंह, बलविंदर सिंह, जगजीत सिंह, जसविंदर सिंह, आत्मा सिंह, समाजसेवी सुख जगराओं, जिला उपाध्यक्ष करमजीत सिंह काऊंके, अमन चौकीमान और ग्रामीण मजदूर यूनियन (मशाल) के नेता मदन सिंह जगराओं ने कहा कि पंजाब सरकार के निर्बाध बिजली सप्लाई के दावे पिछले दिनों में पूरी तरह हवा-हवाई साबित हुए हैं।

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