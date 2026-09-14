फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Miri-Piri Conference on the 82nd Anniversary of the Sikh Students Federation

सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (ग्रेवाल) की 82वीं वर्षगांठ पर मीरी-पीरी सम्मेलन, छह अहम प्रस्ताव पारित

Mon, 14 Sep 2026 07:36 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:36 PM IST
Miri-Piri Conference on the 82nd Anniversary of the Sikh Students Federation
गुरु सर काऊंके में सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (ग्रेवाल) की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित मीरी-पीरी सम्मेलन में पंजाब के अहम धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखे तेवर देखने को मिले। फेडरेशन के प्रधान गुरचरण सिंह ग्रेवाल की अगुवाई में हुए सम्मेलन में सिख संगत की मौजूदगी में छह अहम प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, एसजीपीसी सदस्य जगजीत सिंह तलवंडी, भाई गुरदेव सिंह काऊंके के पुत्र हरी सिंह काऊंके, शिरोमणि अकाली दल (बादल) लुधियाना देहाती के प्रधान चंद सिंह डल्ला, दशमेश तरना दल के जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह, ऑल इंडिया यूथ अकाली दल के जनरल सचिव राजवंत सिंह महला समेत कई प्रमुख शख्सियतें मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

खंडवा: गणेश पंडालों में लगेगा खास QR कोड, स्कैन करते ही पुलिस तक पहुंचेगी गोपनीय सूचना, कवच एप से होगी निगरानी

Khandwa: QR Codes to Be Installed at Ganesh Pandals, Secret Complaints to Reach Police; Kavach App to Monitor
Khandwa
14 Sep 2026

बीकेयू एकता उगराहां ने किया मोगा डीसी कार्यालय का घेराव

BKU Ekta Ugrahan surrounded Moga DC office
Chandigarh-Punjab
14 Sep 2026

जालौन: शराब के नशे में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Jalaun Petrol pump employee assaulted by a drunk man police have arrested the accused
Jalaun
14 Sep 2026

हांसी: जमीन धोखाधड़ी मामले में व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

Police produced Trade Association President Praveen Tayal in court in connection with a land fraud case in Hansi.
Hisar
14 Sep 2026

जीरा में अमेजन स्टोर से पांच लाख रुपये की नगदी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Cash worth five lakh rupees stolen from an Amazon store in Jeera; incident captured on CCTV.
Chandigarh-Punjab
14 Sep 2026
विज्ञापन

कुल्लू: चालक के निलंबन पर उमेश शर्मा ने उठाए सवाल, बोले-जान बचाने वाले को सम्मान के बजाय मिली कार्रवाई

umesh sharma questions hrtc driver suspension kullu
Kullu
14 Sep 2026

नोएडा: जिला अस्पताल में 8वें फ्लोर पर फॉल सीलिंग गिरी, बाल-बाल बचे मरीज; देखें रिपोर्ट

False ceiling collapses on the eighth floor of Noida District Hospital
Noida
14 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर धंसी सड़क की मरम्मत, सात फीट गहरे गड्ढे में हुई मिट्टी भराई

Kanpur Road on Mandhana Ganga Barrage Highway Repaired Seven Foot Deep Pit Filled with Soil
Kanpur
14 Sep 2026

कानपुर: नाला तो साफ हुआ, पर सड़क पर बिखेर दी सिल्ट, बारिश में फिर नाले में बह रही कीचड़

Kanpur Drain cleaned but silt dumped on the road rain washes the sludge back in
Kanpur
14 Sep 2026

कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ का कहर, रास्तों पर भरा है पानी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे ग्रामीण

Kanpur Flood havoc in Khyora Katri roads submerged villagers stop sending children to school
Kanpur
14 Sep 2026

कानपुर: महाराष्ट्र मंडल के गणेशोत्सव का 100 से अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास

Kanpur The Glorious 100 Year History of Maharashtra Mandals Ganeshotsav
Kanpur
14 Sep 2026

Video: किसान के घर से डेढ़ लाख के जेवर और नकदी चोरी

Video: किसान के घर से डेढ़ लाख के जेवर और नकदी चोरी
Lucknow
14 Sep 2026

Video: चाची पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Video: चाची पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Lucknow
14 Sep 2026

Video: गार्डों को हटाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, प्रॉक्टर ने दिया समायोजन का आश्वासन

Video: गार्डों को हटाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, प्रॉक्टर ने दिया समायोजन का आश्वासन
Lucknow
14 Sep 2026

बरेली: साहूकारा में गोबर से जाम नाले, छुट्टा पशुओं से खतरा, स्थानीय लोगों ने बताईं समस्याएं

Locals highlight issues in Sahukara ward of Bareilly
Bareilly
14 Sep 2026

Video: मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त संगठन की स्मारिका का किया विमोचन

Video: मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त संगठन की स्मारिका का किया विमोचन
Lucknow
14 Sep 2026

Video: लखनऊ में गोमती नगर विराज खंड की सड़कों का हाल

Video: लखनऊ में गोमती नगर विराज खंड की सड़कों का हाल
Lucknow
14 Sep 2026

Video: प्रदर्शन कर रहे सुरक्षाकर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले प्रॉक्टर

Video: प्रदर्शन कर रहे सुरक्षाकर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले प्रॉक्टर
Lucknow
14 Sep 2026

Video: मनकामेश्वर मंदिर में विधि-विधान से हुई गणेश प्रतिमा की स्थापना

Video: मनकामेश्वर मंदिर में विधि-विधान से हुई गणेश प्रतिमा की स्थापना
Lucknow
14 Sep 2026

गणेश महोत्सव पर पंचायती मंदिर में स्थापित हुई गणेश जी की मूर्ति

Idol of Lord Ganesha installed at the Panchayat temple for Ganesh Mahotsav Dehradun Video News
Dehradun
14 Sep 2026

पानी में डूबे सिपाही का शव मिलने से सनसनी, VIDEO

Sensation after the body of drowned soldier is found in water
Ballia
14 Sep 2026

पूर्वी दिल्ली: ईस्ट विनोद नगर में एमसीडी का एक्शन, अवैध लिंटर पर चला हथौड़ा

Municipal corporation demolition drive begins in East Vinod Nagar
Delhi
14 Sep 2026

अयोध्या में साकेत गौशाला की जमीन कब्जामुक्त कराने की मांग

अयोध्या में साकेत गौशाला की जमीन कब्जामुक्त कराने की मांग
Ayodhya
14 Sep 2026

अयोध्या में अस्थायी मंदिर तैयार, नृपेंद्र मिश्र ने लिया कार्यों का जायजा

अयोध्या में अस्थायी मंदिर तैयार, नृपेंद्र मिश्र ने लिया कार्यों का जायजा
Ayodhya
14 Sep 2026

अमर उजाला की पहल पर खालसा इंटर कॉलेज की छात्राओं ने किया सदर थाने का भ्रमण, पुलिस की कार्यप्रणाली जानी

Khalsa Inter College Students Visit Sadar Police Station, Learn About Police Procedures
Meerut
14 Sep 2026

जनगणना-2027 के फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

Congress OBC Cell Demands Separate OBC Column in Census 2027 Form, Submits Memorandum
Meerut
14 Sep 2026

वीडियो: हापुड़ में आधी रात घर के बाहर खड़ी कार चोरी, सामने आया सीसीटीवी फुटेज

Car stolen from outside a house in Hapur at midnight CCTV footage surfaces
Hapur
14 Sep 2026

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 17 लाख नई महिलाओं को मिलेगा ₹2,100 महीना, 17 सितंबर से लाभ

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 17 लाख नई महिलाओं को मिलेगा ₹2,100 महीना, 17 सितंबर से लाभ
Chandigarh-Haryana
14 Sep 2026

गोरखपुर पहुंची वामपंथी संगठन एआईएसए की अध्यक्ष नेहा बोरा

Neha Bora, President of the Left-wing organization AISA, has arrived in Gorakhpur.
Gorakhpur
14 Sep 2026

छितौनी में धूमधाम से निकला डोल मेला, सुरक्षा में तैनात रहा पुलिस बल

'Dol Mela' taken out with great fanfare in Chhitauni; police force deployed for security.
Kushinagar
14 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed