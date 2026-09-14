स्टडी वीजा के नाम पर ठगी: दंपती को ट्रैवल एजेंटों ने लगाया 30 लाख का चूना, कनाडा में पत्नी पर निर्वासन का खतरा

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मामले में थाना जोधां पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 336(2), 338, 336(3), 318(4) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान रविंदर सिंह उर्फ रवि निवासी शाहपुर, पायल-खन्ना, मनदीप सिंह निवासी राजगढ़, दोराहा-खन्ना, कमलजीत सिंह निवासी कालख, डेहलों और अमनिंदर सिंह निवासी कालख, डेहलों के रूप में हुई है।डीएसपी दाखा करण सिंह संधू के अनुसार, आरोपियों ने नवदीप सिंह की पत्नी को स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। आरोप है कि जीआईसी और कॉलेज फीस की रकम के नाम पर नवदीप की पत्नी के एक्सिस बैंक खाते में करीब 30 लाख रुपये जमा करवाए गए। आरोपियों की ओर से उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर वीजा प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद कथित फर्जीवाड़े की परतें खुलनी शुरू हो गईं।नवदीप की पत्नी को पता चला कि जिस कॉलेज में दाखिला होने की बात कही गई थी, वहां उसका कोई दाखिला ही नहीं कराया गया था। पुलिस के मुताबिक, मामले में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।पुलिस जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि आरोपियों ने कथित मिलीभगत से नवदीप की पत्नी के बैंक खाते से जीआईसी और कॉलेज फीस के लिए जमा रकम निकलवा ली और उसे खुर्द-बुर्द कर दिया। ऐसे में परिवार के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई, एक तरफ करीब 30 लाख रुपये का नुकसान और दूसरी तरफ कनाडा में पत्नी का भविष्य अधर में।परिजनों के अनुसार, पीड़िता इस समय कनाडा में परेशान होकर भटक रही है और उसके सामने निर्वासन का खतरा बना हुआ है क्योंकि उसका वीजा 31 सितंबर को खत्म हो जायेगा ।