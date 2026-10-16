त्योहारों के मद्देनजर महाराजा रिजेंसी में लगी एग्जीबिशन, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी

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त्योहारों के सीजन को देखते हुए लुधियाना के महाराजा रिजेंसी में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां महिलाएं विभिन्न स्टॉलों पर प्रदर्शित सामान को उत्सुकता से देखती नजर आईं। एग्जीबिशन में त्योहारों के लिए खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने अलग-अलग स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पादों में रुचि दिखाई। त्योहारी माहौल के बीच आयोजित इस एग्जीबिशन में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। इस तरह की प्रदर्शनियां त्योहारों के दौरान खरीदारी के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विकल्प उपलब्ध करवाती हैं और लोगों को नई वैरायटी देखने का अवसर प्रदान करती हैं।

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