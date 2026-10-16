फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Accountant robbed of Rs 2 lakh in broad daylight

Ludhiana News: दिनदहाड़े अकाउंटेंट से 2 लाख रुपये लूटे

Fri, 16 Oct 2026 05:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 16 Oct 2026 05:03 PM IST
विज्ञापन
Accountant robbed of Rs 2 lakh in broad daylight
फैक्टरी के गेट से चंद कदमों की दूरी पर हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। थाना बस्ती जोधेवाल इलाके के बहादुरके रोड पर दिनदहाड़े लूट की घटना सामने आई है। तीन बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक कपड़ा मिल के अकाउंटेंट से दो लाख रुपये लूट लिए।

ठुकराल फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के मुनीम कुलविंदर सिंह के साथ यह वारदात हुई। वे केएम स्क्वायर फैक्टरी से नकदी लेकर अपनी फैक्टरी लौट रहे थे। फैक्टरी से लगभग पचास मीटर दूर बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक दी। हमलावरों ने तेजधार हथियार तानकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कुलविंदर सिंह की बाइक की टंकी पर रखा नकदी से भरा थैला छीन लिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पर थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने कुलविंदर सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed