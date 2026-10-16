Ludhiana News: दिनदहाड़े अकाउंटेंट से 2 लाख रुपये लूटे

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। थाना बस्ती जोधेवाल इलाके के बहादुरके रोड पर दिनदहाड़े लूट की घटना सामने आई है। तीन बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक कपड़ा मिल के अकाउंटेंट से दो लाख रुपये लूट लिए।ठुकराल फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के मुनीम कुलविंदर सिंह के साथ यह वारदात हुई। वे केएम स्क्वायर फैक्टरी से नकदी लेकर अपनी फैक्टरी लौट रहे थे। फैक्टरी से लगभग पचास मीटर दूर बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक दी। हमलावरों ने तेजधार हथियार तानकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कुलविंदर सिंह की बाइक की टंकी पर रखा नकदी से भरा थैला छीन लिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पर थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने कुलविंदर सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।