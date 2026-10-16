Ludhiana News: भोग में शामिल होने आई महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। शुक्रवार सुबह प्रताप चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 63 वर्षीय आशा रानी की मौत हो गई। वह पटियाला से लुधियाना में एक भोग समारोह में शामिल होने आई थीं।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस से उतरने के बाद सड़क पार करते समय एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मृतका की बेटी रेखा ने यह जानकारी दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस आशंका जता रही है कि आशा रानी का पैर डिवाइडर पर फिसल गया था। इससे वह असंतुलित होकर ट्रक के पहियों की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना डिवीजन छह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया।