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जालंधर में महिला कार चालक का कहर, न्यू जवाहर नगर रोड पर 2 युवतियों को मारी टक्कर; वीडियो वायरल

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:22 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:22 PM IST







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जालंधर के न्यू जवाहर नगर रोड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला कार चालक की गाड़ी की चपेट में दो पैदल जा रही युवतियां आ गईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हादसे के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसे में दोनों युवतियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ... और पढ़ें

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