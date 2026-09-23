Jalandhar News: तस्कर की निशानदेही पर 6.7 किलो हेरोइन और बरामद

फरीदकोट। फरीदकोट पुलिस ने 6 किलो 700 ग्राम हेरोइन और बरामद की है। यह बरामदगी मुख्य आरोपी की निशानदेही पर भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हुई। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 54 किलो हेरोइन पकड़ी जा चुकी है।पुलिस ने 19 सितंबर 2026 की रात चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब 47 किलो 300 ग्राम हेरोइन और तीन विदेशी पिस्तौल बरामद हुई थीं। आरोपियों की पहचान मंगल सिंह, अंकुश, सचिन उर्फ संजू और अनमोल सिंह के रूप में हुई थी। मुख्य आरोपी मंगल सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि पाकिस्तान से मंगवाई गई नशे की खेप का कुछ हिस्सा सीमा पर गिर गया था। पुलिस टीम उसे साथ लेकर बीएसएफ की सहायता से भारत-पाक सीमा के नजदीक पहुंची। इसी दौरान 6 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। सभी आरोपियों को अदालत से पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस हेरोइन के स्रोत और वितरण कड़ियां खंगाल रही है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचना है। एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई। एसपी नरेंद्र सिंह के अनुसार, मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से भी गहन पूछताछ जारी है।