{"_id":"6ab16c7d9233358ae0004202","slug":"video-one-year-old-child-missing-in-jalandhar-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में एक साल का बच्चा लापता, मां के बिहार जाने से जांच में नया मोड़; पुलिस ने दर्ज किया केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना डिवीजन नंबर-1 के अंतर्गत शहीद भगत सिंह कॉलोनी के नजदीक झुग्गियों से करीब एक साल के बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। एसीपी हेडक्वार्टर जालंधर करनैल सिंह ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस को बच्चे के गुम होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही ड्यूटी ऑफिसर मौके पर पहुंचा और परिवार से पूछताछ की। बच्चे के पिता शंकर ने पुलिस को बताया कि उसका बच्चा लापता है और आमतौर पर वह अपनी मां ममता के पास रहता था। पुलिस द्वारा माता-पिता के बयान दर्ज किए जा रहे थे, इसी दौरान ममता मौके से चली गई और वापस नहीं लौटी। इसके बाद शंकर ने अपनी पत्नी पर संदेह जताया। पुलिस ने रोज़नामचा में रपट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ममता अपने मायके, जो बिहार में है, चली गई थी। पुलिस ने उसके पिता से संपर्क कर उसे वापस बुलाया। ममता के बिहार से लौटने के बाद शंकर ने पुलिस को दोबारा बताया कि बच्चा अभी तक नहीं मिला है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद थाना डिवीजन नंबर-1 में मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस बच्चे की तलाश के साथ-साथ मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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