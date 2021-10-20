Jalandhar News: शराबी ड्राइवर की गलती से दीवार से टकराई कार, 8 साल के बच्चे समेत तीन की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीमोगा। मोगा जिले के गांव मल्लके में रविवार रात एक कार के दीवार से टकराने से एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ।कार में कुल पांच लोग सवार थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि चालक ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। तेज रफ्तार और नशे के कारण चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। कार सीधे सड़क किनारे बने एक मकान की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में कुलदीप सिंह, वकील सिंह और 8 वर्षीय गुरकीरत शामिल हैं। कुलदीप सिंह माड़ी मुस्तफा, मोगा के निवासी थे।वकील सिंह कौणी, फरीदकोट के रहने वाले थे। घायल अमृतपाल सिंह आकाशदीप को गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल, फरीदकोट में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव अपने घर ले गए।पुलिस की देरीहादसे के बाद दोनों जिलों की पुलिस 10 से 11 घंटे तक क्षेत्राधिकार विवाद में उलझी रही। घटनास्थल दोनों जिलों की सीमा के नजदीक था। रविवार रात करीब 10 बजे हुए इस हादसे के बाद थाना समालसर और थाना कोटकपूरा पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सोमवार सुबह 10 बजे के बाद थाना समालसर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।फोटो... मोगा सड़क हादसे की फोटो