{"_id":"6ae973654a35c035070a8c59","slug":"video-divit-aulakhs-mortal-remains-reach-home-in-jalandhar-last-rites-to-be-held-today-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में दिवित औलख का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, अंतिम संस्कार आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालंधर में दिवित औलख का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, अंतिम संस्कार आज
हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख के पुत्र दिवित औलख का आज मॉडल टाउन श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
दिवित का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। इस दुखद घटना से परिवार के साथ-साथ पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिनेश औलख के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करेंगे। इस दौरान पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के भी पहुंचने की संभावना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।