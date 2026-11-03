जालंधर में दिवित औलख का अंतिम संस्कार आज: घर पहुंचा पार्थिव शरीर, दुख साझा करने पहुंचेंगे सीएम मान

दिवित का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। इस दुखद घटना से परिवार के साथ-साथ पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिनेश औलख के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करेंगे। इस दौरान पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के भी पहुंचने की संभावना है।