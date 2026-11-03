जालंधर में दिवित औलख का अंतिम संस्कार आज: घर पहुंचा पार्थिव शरीर, दुख साझा करने पहुंचेंगे सीएम मान
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Tue, 03 Nov 2026 11:09 AM IST
सार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिनेश औलख के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करेंगे। इस दौरान पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के भी पहुंचने की संभावना है।
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विस्तार
हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख के पुत्र दिवित औलख का आज मॉडल टाउन श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
दिवित का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। इस दुखद घटना से परिवार के साथ-साथ पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिनेश औलख के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करेंगे। इस दौरान पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के भी पहुंचने की संभावना है।
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दिवित का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। इस दुखद घटना से परिवार के साथ-साथ पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिनेश औलख के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ दुख साझा करेंगे। इस दौरान पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के भी पहुंचने की संभावना है।
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