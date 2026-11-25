{"_id":"6b06bb918f0419de6c098d79","slug":"video-development-projects-worth-rs150-crore-approved-at-jalandhar-municipal-corporation-house-meeting-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर नगर निगम की हाउस बैठक में 150 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर नगर निगम कार्यालय में आज आयोजित हाउस बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करीब 150 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मेयर विनीत धीर के अनुसार, इस राशि से सीवरेज सिस्टम, सड़कों की सफाई और सड़कों की मरम्मत सहित जरूरी विकास कार्य करवाए जाएंगे।बैठक के बाद मेयर ने कहा कि हाउस की कार्यवाही काफी हद तक सुचारू रही, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के कुछ विपक्षी सदस्यों ने बार-बार इसमें बाधा डालने की कोशिश की।

... और पढ़ें