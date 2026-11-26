पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन: दल बदलकर आए नेताओं के सियासी भविष्य पर सवाल, भगवा दल के सामने भी चुनौती
सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 Nov 2026 06:46 AM IST
सार
इस गठबंधन से उन नेताओं के भविष्य पर सवाल रहा है, जिन्होंने अकाली दल छोड़कर भाजपा का दामन थामा था।
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विस्तार
शिअद और भाजपा के दोबारा गठबंधन से नई राजनीतिक स्थिति बनी है। इस गठबंधन से उन नेताओं के भविष्य पर सवाल रहा है, जिन्होंने अकाली दल छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। अब जब भाजपा और अकाली दल फिर से एक साथ आ रहे हैं तो इन नेताओं के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती है।
सवाल यह है कि जिस अकाली दल को छोड़कर वे भाजपा में आए थे उसी के साथ गठबंधन में उनकी क्या जगह होगी। भाजपा को यह तय करना होगा कि वह अपने इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी या उन्हें राजनीतिक समझौता करना पड़ेगा। भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है।
उसे अकाली दल के साथ गठबंधन की शर्तों का सम्मान करना होगा और अपने नेताओं को संतुष्ट रखना होगा। अकाली दल से भाजपा में आए प्रमुख चेहरों में अविनाश चंद्र, सरबजीत सिंह मक्कड़, जगबीर सिंह बराड़, अमरपाल सिंह बोनी अजनाला शामिल हैं।
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पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और उनके बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल भी भाजपा में आए। इनके अलावा जगदीप सिंह चीमा, रविकरण सिंह काहलों, मनजीत सिंह मन्ना, जगमीत सिंह बराड़, रिपजीत सिंह बराड़ और चरणजीत सिंह बराड़ जैसे कई नेता भी अकाली पृष्ठभूमि से भाजपा में पहुंचे।
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सवाल यह है कि जिस अकाली दल को छोड़कर वे भाजपा में आए थे उसी के साथ गठबंधन में उनकी क्या जगह होगी। भाजपा को यह तय करना होगा कि वह अपने इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी या उन्हें राजनीतिक समझौता करना पड़ेगा। भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है।
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उसे अकाली दल के साथ गठबंधन की शर्तों का सम्मान करना होगा और अपने नेताओं को संतुष्ट रखना होगा। अकाली दल से भाजपा में आए प्रमुख चेहरों में अविनाश चंद्र, सरबजीत सिंह मक्कड़, जगबीर सिंह बराड़, अमरपाल सिंह बोनी अजनाला शामिल हैं।
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पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और उनके बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल भी भाजपा में आए। इनके अलावा जगदीप सिंह चीमा, रविकरण सिंह काहलों, मनजीत सिंह मन्ना, जगमीत सिंह बराड़, रिपजीत सिंह बराड़ और चरणजीत सिंह बराड़ जैसे कई नेता भी अकाली पृष्ठभूमि से भाजपा में पहुंचे।