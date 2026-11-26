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सवाल यह है कि जिस अकाली दल को छोड़कर वे भाजपा में आए थे उसी के साथ गठबंधन में उनकी क्या जगह होगी। भाजपा को यह तय करना होगा कि वह अपने इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी या उन्हें राजनीतिक समझौता करना पड़ेगा। भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है।उसे अकाली दल के साथ गठबंधन की शर्तों का सम्मान करना होगा और अपने नेताओं को संतुष्ट रखना होगा। अकाली दल से भाजपा में आए प्रमुख चेहरों में अविनाश चंद्र, सरबजीत सिंह मक्कड़, जगबीर सिंह बराड़, अमरपाल सिंह बोनी अजनाला शामिल हैं।पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और उनके बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल भी भाजपा में आए। इनके अलावा जगदीप सिंह चीमा, रविकरण सिंह काहलों, मनजीत सिंह मन्ना, जगमीत सिंह बराड़, रिपजीत सिंह बराड़ और चरणजीत सिंह बराड़ जैसे कई नेता भी अकाली पृष्ठभूमि से भाजपा में पहुंचे।