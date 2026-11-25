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सुल्तानपुर लोधी। गुरुपर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फ्लेक्स बोर्ड उतरवाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस संबंध में नगर काउंसिल प्रधान के पति नवनीत सिंह चीमा समेत चार लोगों पर केस दर्ज हुआ है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है।सुल्तानपुर लोधी निवासी दीपक कुमार उर्फ दीपु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि देर रात नगर काउंसिल की टीम ने मुख्यमंत्री के बोर्ड हटाए। टीम ने उनकी जगह विधायक के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। शिकायतकर्ता के अनुसार, उतारे गए बोर्डों पर गुरु साहिब की तस्वीर भी थी। बोर्ड उतारते समय गुरु साहिब की तस्वीर की बेअदबी हुई। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा और एएसपी सुल्तानपुर लोधी धीरेंद्र वर्मा ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपआम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने राणा पिता-पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और निर्दलीय विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह के बोर्ड लगाने के लिए मुख्यमंत्री के बोर्ड हटाए गए। चीमा ने गुरु साहिब की तस्वीर की बेअदबी का भी आरोप लगाया। उन्होंने राणा पिता-पुत्र से संगत से माफी मांगने को कहा।आरोपों का खंडनविधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सुखबीर सिंह बादल और भगवंत मान के मोगा रैली से संबंधित बोर्ड हटाए गए थे। गुरु साहिब की तस्वीर वाले बोर्ड नहीं हटाए गए। राणा इंद्र प्रताप ने बताया कि उन्होंने यूनिपोल पर बोर्ड लगाने के लिए नगर काउंसिल को एक लाख 45 हजार रुपये किराया दिया है। सुल्तानपुर लोधी के अकाली नेता करनजीत सिंह आहली ने भी शिरोमणि अकाली दल बादल के बोर्ड हटाए जाने पर एतराज जताया है। यह मामला अब पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। पुलिस जांच के निष्कर्षों पर सभी की नजरें टिकी हैं।