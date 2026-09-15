{"_id":"6aa8f546e7252931b402b09f","slug":"video-bulldozer-used-on-drug-smugglers-house-in-jalandhar-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर में नशा तस्करी के एक आरोपी को लेकर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस जिस आरोपी को फरार बता रही थी और जिसके कथित अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी, वह अपने घर के अंदर सोता मिला। पुलिस ने जैसे ही डोरबेल बजाई, आरोपी नींद से जागकर आंखें मलते हुए खुद दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी विक्रम सिंह उर्फ लक्की, पुत्र मनजीत सिंह, हाउस नंबर 1026 में रहता है। पुलिस को उसका पता नहीं चल रहा था। जांच के दौरान पुलिस का आरोप है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित कथित कमाई से उसके घर में अवैध निर्माण कराया गया था। इसी के चलते मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एसीपी आतिश भाटिया और थाना प्रभारी नरेंद्र की अगुवाई में पुलिस तथा नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू करने से पहले पुलिस ने घर की डोरबेल बजाई। इसके बाद विक्रम सिंह उर्फ लक्की खुद घर से बाहर आया। पुलिस अधिकारियों के सामने आने पर वह हैरान नजर आया और बाद में एसीपी आतिश भाटिया तथा थाना प्रभारी नरेंद्र के पैर छूकर माफी मांगने लगा। पुलिस ने उसकी इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और सरकारी वाहन में थाने ले गई।

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