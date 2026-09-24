{"_id":"6ab49c3cb7c62eb25f0dfa9b","slug":"video-attack-on-bjp-leader-ashwani-atwal-house-in-jalandhar-car-windows-smashed-late-at-night-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में भाजपा नेता अश्वनी अटवाल के घर हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा जालंधर के जिला सचिव अश्वनी अटवाल के घर पर देर रात हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने घर को निशाना बनाकर बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान घर में मौजूद एक महिला के घायल होने की भी सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की, दीपक तेलू, सोमा गिल, मुनीश बल, सन्नी शर्मा और एडवोकेट डिंपी लुबाना सहित कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। भाजपा नेताओं ने कहा कि परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के आधार पर हमले में शामिल बताए जा रहे कुछ व्यक्तियों के पूर्व आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने तथा नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में संलिप्तता के आरोप सामने आए हैं। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि इन आरोपों की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और जांच में आरोप सही पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने पुलिस प्रशासन से मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच, घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि किसी भी नागरिक के घर पर इस तरह का हमला गंभीर मामला है। उन्होंने घायल महिला को उचित चिकित्सा सहायता और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। साथ ही पुलिस से सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पारदर्शी जांच करने की अपील की। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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