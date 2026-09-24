भाजपा की नशा मुक्ति महारैली: 30 सितंबर को जालंधर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह, हवन-यज्ञ के साथ तैयारियां शुरू

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हिक्की ने कहा कि यह महारैली पंजाब का भविष्य तय करेगी। रैली के लिए 50 एकड़ भूमि में प्रबंध किए जा रहे हैं। पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और बैठने की सुविधाएं होंगी। पंजाब नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। भाजपा इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना चाहती है। अमित शाह की महारैली नशा मुक्त पंजाब के संकल्प को मजबूत करेगी। इस अवसर पर अशोक मित्तल, सुशील कुमार रिंकू, शीतल अंगुराल, कृष्ण देव भंडारी उपस्थित थे। जगबीर बराड़ और कर्मजीत कौर चौधरी समेत कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे।भाजपा का लक्ष्य युवाओं को नशे से निकालकर रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देना है। पार्टी पंजाबियों की सुरक्षा, सुविधा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। अब पंजाब को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। हिक्की ने लोगों से 30 सितंबर की महारैली में भाग लेने की अपील की। उन्होंने नशा मुक्त पंजाब के निर्माण का संकल्प मजबूत करने को कहा।