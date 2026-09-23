Jalandhar News: परमल धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य घटाने पर आढ़तिया एसोसिएशन में रोष

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संवाद न्यूज एजेंसीफाजिल्का। पंजाब सरकार ने आगामी धान सीजन में परमल धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य घटाया है। इससे फाजिल्का आढ़तिया एसोसिएशन में भारी रोष है। अध्यक्ष गोल्डी सचदेवा की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई।बैठक में स्थानीय किसानों की पूरी फसल की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग उठी। पंजाब में परमल धान की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होगी। सरकार की नई नीति के अनुसार फाजिल्का मंडी में खरीद लक्ष्य पिछले वर्ष से करीब 25 फीसदी कम किया गया है जो अब साढ़े आठ लाख क्विंटल है। दूसरी ओर, इस वर्ष धान का रकबा और पैदावार पिछले साल से 25 फीसदी अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष 12 से 13 लाख क्विंटल आवक हुई थी, इस बार 16 से 17 लाख क्विंटल पहुंचने का अनुमान है। आढ़तियों का कहना है कि लक्ष्य न बढ़ने पर बड़ी मात्रा में धान सरकारी खरीद से बाहर रह सकता है जिससे किसानों को परेशानी होगी।स्थानीय फसल और एसोसिएशन के प्रयासएसोसिएशन ने जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक तथा मंडी सचिव से मुलाकात की। अधिकारियों ने सरकारी नीति का हवाला दिया। गोल्डी सचदेवा ने फाजिल्का में राजस्थान से धान आने की आशंका खारिज की। एसोसिएशन ने स्थानीय किसानों से स्व-घोषणा पत्र भरवाने का निर्णय लिया है, जिसमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और भूमि का विवरण दर्ज होगा। पिछले वर्ष बाढ़ से 15 हजार एकड़ फसल प्रभावित हुई थी इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है। एसोसिएशन उपायुक्त से मिलकर खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग करेगी।