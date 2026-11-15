Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   AAP candidate Deepak Bali has launched his election campaign in Jalandhar Cantt, inaugurating a new party office in Golden Avenue.

जालंधर कैंट में आप उम्मीदवार दीपक बाली ने खोला चुनावी मोर्चा, गोल्डन एवेन्यू में नए पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन

Sun, 15 Nov 2026 08:09 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:09 PM IST
AAP candidate Deepak Bali has launched his election campaign in Jalandhar Cantt, inaugurating a new party office in Golden Avenue.
आम आदमी पार्टी के जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दीपक बाली ने गोल्डन एवेन्यू में अपने नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और दीपक बाली को चुनावी अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपक बाली ने कहा कि जालंधर कैंट लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में इस राजनीतिक गढ़ को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब में किए गए विकास कार्यों से जनता खुश है और आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही जालंधर कैंट में डोर-टू-डोर अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान लोगों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, दीपक बाली की पत्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट देकर सम्मानित किया है। पार्टी को जालंधर कैंट से जीत दिलाने के लिए पूरा परिवार मेहनत करेगा। उन्होंने बताया कि टिकट मिलने के बाद से ही क्षेत्र की महिलाएं उनसे लगातार मुलाकात कर रही हैं और अपनी समस्याएं साझा कर रही हैं। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोलन तहसील कार्यालय विवाद: नौणी पंचायत के पूर्व प्रधान मदन हिमाचली आए तहसीलदार और नायब तहसीलदार के समर्थन में

Solan Tehsil Office Viral Video Controversy Madan Himachali Supports Officers
Solan
15 Nov 2026

प्रदूषण का असर: सांस और आंखों के बाद अब त्वचा में संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीज

Patients are arriving at hospitals complaining of skin infections caused by pollution
Noida
15 Nov 2026

यमुना घाट पर उमड़ी आस्था: आज छठ पूजा का तीसरा दिन, डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे श्रद्धालु

Today is the third day of Chhath Puja
Delhi
15 Nov 2026

ऊना: डीएवी स्कूल लठियाणी में साइबर सुरक्षा पर सीबीएसई कार्यशाला, शिक्षकों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के बताए तरीके

dav school lathiani cbse cyber safety security workshop
Una
15 Nov 2026

ऊना: मुकेश अग्निहोत्री का भाजपा पर हमला, बोले- विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह फ्लॉप रही पार्टी

mukesh agnihotri attack bjp himachal opposition congress mission repeat
Himachal Pradesh
15 Nov 2026
विज्ञापन

VIDEO: उच्च शिक्षामंत्री ने किया स्पर्धा- 2026 का शुभारंभ

VIDEO: उच्च शिक्षामंत्री ने किया स्पर्धा- 2026 का शुभारंभ
Lucknow
15 Nov 2026

VIDEO: ट्रेन में बिगड़ी मासूम की तबीयत, रेलवे चिकित्सक ने इलाज के लिए भेज दिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

employee was sent in place of railway doctor to attend to sick child on Sangam Express
Firozabad
15 Nov 2026
विज्ञापन

शामली: 25 लाख के 124 मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई चेहरों की मुस्कान

Shamli: Police bring smiles back to faces by returning 124 mobile phones worth ₹25 lakh
Shamli
15 Nov 2026

सीनियर सिटिजन ने अपने गीतों से लोगों को किया मंत्रमुग्ध, दिल अभी जवां है कार्यक्रम में जुटे लोग

Senior citizens mesmerized the audience with their songs; people gathered for the 'Dil Abhi Jawaan Hai' (The Heart Is Still Young) event.
Prayagraj
15 Nov 2026

सिरमौर: डॉ. राजीव बिंदल का कांग्रेस सरकार पर हमला, बोले- मेडिकल कॉलेज को बना दिया नाकामियों का स्मारक

nahan medical college bjp protest raeev bindal congress government
Himachal Pradesh
15 Nov 2026

VIDEO: लखनऊ में बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती समारोह का आयोजन

VIDEO: लखनऊ में बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती समारोह का आयोजन
Lucknow
15 Nov 2026

VIDEO: मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन

VIDEO: मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन
Lucknow
15 Nov 2026

ऊना: मैड़ी में राज्य स्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता का आगाज, राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चुनी जाएगी हिमाचल की टीम

madi state level fencing championship himachal team selection
Una
15 Nov 2026

गोरखपुर: छठ पर घर जाने की होड़, बाघ एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़

Huge Crowd of Passengers to Board Bagh Express at Gorakhpur Railway Station
Gorakhpur
15 Nov 2026

फतेहाबाद के टोहाना में तीन दिवसीय किसान मेला शुरू

Three-day farmers' fair begins in Tohana of Fatehabad
Fatehabad
15 Nov 2026

यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में भाकियू ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

BKU begins an indefinite sit-in at the sugarcane yard of Saraswati Sugar Mill in Yamunanagar.
Yamuna Nagar
15 Nov 2026

गोरखपुर: छठ पर घर लौटने की उमड़ी भीड़, गोरखधाम एक्सप्रेस के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर मची अफरातफरी

Heavy Crowd at Gorakhpur Railway Station as Gorakhdham Express Arrives on Platform 7
Gorakhpur
15 Nov 2026

शाहजहांपुर: बाल दिवस पर लगा मेला, स्कूली बच्चों ने लगाए स्टॉल

fair was held on Children Day in Shahjahanpur
Shahjahanpur
15 Nov 2026

अमृतसर: एटीएम और बैंकों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह आरोपी गिरफ्तार

Six accused targeting ATMs and banks arrested
Amritsar
15 Nov 2026

शाहजहांपुर: महापर्व छठ का तीसरा दिन, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं

observing women will offer arghya to the setting sun on chhath puja
Shahjahanpur
15 Nov 2026

कांगड़ा: धर्मशाला कॉलेज में ओएसए का शताब्दी समारोह, पूर्व विद्यार्थियों ने ताजा की पुरानी यादें

dharamshala college osa centenary celebration alumni reunion
Kangra
15 Nov 2026

मेरठ: पूर्व डीएसपी आसाराम त्यागी का विवादित बयान, बोले- महात्मा गांधी की हत्या के अलावा कोई चारा नहीं था

Meerut: Former DSP Asaram Tyagi makes controversial statement, says there was no other option but to assassinate Mahatma Gandhi
Meerut
15 Nov 2026

मेरठ: जैन मंदिर में पूजन प्रशाल शिविर का आयोजन, उत्साह के साथ शामिल हुए बच्चे

Meerut: 'Pujan Prashal' camp organized at a Jain temple; children participate with enthusiasm
Meerut
15 Nov 2026

मेरठ: महात्मा हंसराज का स्मृति दिवस मनाया, यज्ञ कर अर्पित की श्रद्धांजलि

Meerut: Death anniversary of Mahatma Hansraj observed; tribute paid through a yajna
Meerut
15 Nov 2026

मेरठ: ऋषभ एकेडमी और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन

Meerut: Cricket match organized between Rishabh Academy and JMS World School
Meerut
15 Nov 2026

यमुनानगर में छठ महापर्व को लेकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों में उत्साह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे पूजा में शामिल

Enthusiasm among people from Purvanchal and Bihar in Yamunanagar regarding the grand Chhath festival; Chief Minister Nayab Singh Saini to participate in the rituals.
Yamuna Nagar
15 Nov 2026

कुरुक्षेत्र में अतिथि अध्यापकों ने चलाई माक विधानसभा, कई अध्यापक नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के भी आरोप

Guest teachers in Kurukshetra held a 'mock' legislative assembly session; there are also allegations that several teacher leaders were taken into custody by the police.
Kurukshetra
15 Nov 2026

वाराणसी: गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकली भव्य शोभायात्रा

Varanasi: Grand procession taken out on the occasion of Guru Nanak Dev Ji’s Prakash Parv
Varanasi
15 Nov 2026

दमोह: खेत पर अचेत अवस्था में मिला किसान का शव, संदिग्ध मौत से गांव में शोक; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Damoh Farmer Found Dead In Field Under Suspicious Circumstances
Damoh
15 Nov 2026

VIDEO: हाईवे पर ईंटों से लदी ट्रॉली में घुसी ट्रैवलर, पीछे से आ रहे कई वाहन भी टकराए; आधा दर्जन यात्री घायल

Traveler vehicle rams into a brick-laden trolley on a highway in Mathura
Mathura
15 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed