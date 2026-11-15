जालंधर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व

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जालंधर में छठ पूजा का पर्व इस वर्ष भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में लोग बस्ती बाबा खेल नहर पर पहुंचे, जहां आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में जालंधर के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने भी शिरकत की और श्रद्धालुओं के साथ पर्व की खुशियां मनाईं।

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