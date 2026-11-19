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अमर उजाला की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान 'क्या बोलता पंजाब' के तहत बठिंडा में अलग-अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान लोगों ने पंजाब के भविष्य, छोटे व्यापारियों की समस्याओं, राजनीतिक दलों के चुनावी वादों और युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को लेकर अपनी राय रखी। लोगों ने कहा कि राज्य में छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। वहीं, चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई।



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