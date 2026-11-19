{"_id":"6afee27b6bcd52a17307f45f","slug":"video-farmers-distressed-as-paddy-procurement-in-mandis-comes-to-a-halt-submit-memorandum-of-demands-to-the-dc-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडियों में धान की खरीद बंद होने से किसान परेशान, डीसी को सौंपा मांगपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मंडियों में धान की खरीद बंद होने से किसान परेशान, डीसी को सौंपा मांगपत्र
जिले की मंडियों में धान की खरीद बंद किए जाने से किसानों में रोष पाया जा रहा है। खरीद दोबारा शुरू करवाने की मांग को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा को मांगपत्र सौंपा।
किसानों ने कहा कि धान की बिजाई के समय सरकार की ओर से निर्धारित अंतराल के अनुसार ही किसानों ने फसल की बिजाई की थी। इसी कारण उनकी धान की फसल अलग-अलग समय पर पककर तैयार हुई और अब मंडियों में पहुंच रही है। लेकिन सरकार की ओर से धान खरीद का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की बात कहकर मंडियों में खरीद बंद कर दी गई है।
किसानों का कहना है कि उनकी फसल अभी मंडियों में पहुंच रही है। ऐसे में खरीद बंद होने से उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने डीसी से मांग की कि किसानों की समस्या को देखते हुए मंडियों में धान की खरीद दोबारा शुरू करवाई जाए, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए परेशान न होना पड़े। इस अवसर पर किसान दर्शन सिंह, रेशम सिंह, बलविंदर सिंह व अन्य किसान मौजूद थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।