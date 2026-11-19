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एडीसी राकेश मीना ने की जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना, जिलेवासियों से पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) पठानकोट राकेश मीना ने जनगणना-2027 के तहत अपनी सेल्फ-इन्यूमरेशन (स्व-गणना) प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी निवासियों से अपील की कि वे केंद्र सरकार की ओर से करवाई जा रही जनगणना में बढ़-चढ़कर भाग लें और डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करवाकर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर चतर सिंह, नवनीत शर्मा, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
राकेश मीना ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के लिए पहली बार विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक सेल्फ-इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर घर बैठे स्वयं अपनी और अपने परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि स्व-गणना के लिए यह पोर्टल 16 नवंबर से 30 नवंबर तक खुला रहेगा। उन्होंने जिलेवासियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने और अपनी स्व-गणना सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के इस डिजिटल अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी।
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