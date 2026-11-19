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फरीदकोट सिटीबपुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने एक कंप्यूटर कांटा, मोबाइल फोन और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एसपी ऑपरेशन मुनीष कुमार ने बताया कि एसएसपी गुरबंस सिंह बैस के दिशा निर्देश पर एएसआई चमकौर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सरहिंद नहर की अंदरूनी पटड़ी पर डोगर बस्ती के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवक काले लिफाफे में कुछ सामान की जांच करते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों लिफाफा फेंककर भागने लगे। पुलिस ने लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें 260 ग्राम हेरोइन, कंप्यूटर कांटा और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान सचिन निवासी डोगर बस्ती और रोहित कुमार निवासी संजय नगर, फरीदकोट के रूप में की है। इस संबंध में थाना सिटी फरीदकोट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 626 दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों हेरोइन की खेप आगे सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस उनके नेटवर्क, साथियों और नशे की सप्लाई के स्रोतों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार रोहित कुमार के खिलाफ 9 मार्च 2025 को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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