पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: सिद्दू मूसेवाला के पिता ने ठोकी ताल, इस सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा
सिद्दू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मंच पर संबोधन के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोगों की राय और समर्थन मांगा। हालांकि अभी तक उन्हें आधिकारिक रूप से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है।
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पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब की राजनीति में उतरने के संकेत देकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने इस फैसले को लेकर क्षेत्र के लोगों से समर्थन और राय मांगी है।
VIDEO | Mansa, Punjab: Slain singer Sidhu Moose Wala's father, Balkaur Singh, expresses interest in contesting the Assembly elections from Mansa and seeks people's support. https://t.co/NdL4IVLn3h— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
मानसा से जताई चुनाव लड़ने की इच्छा
बलकौर सिंह के इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि वह मानसा से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला जनता की राय और समर्थन के आधार पर ही लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आगे आकर बताएं कि क्या उन्हें चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। उनका मानना है कि जनता का समर्थन किसी भी राजनीतिक फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने न केवल पंजाब, बल्कि देश-विदेश में उनके प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही उनके पिता बलकौर सिंह लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग उठाते रहे हैं। वह कई बार पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा चुके हैं।
अभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं बलकौर सिंह
बलकौर सिंह अपने बेटे की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर सार्वजनिक मंचों पर आवाज उठाते रहे हैं। अब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने से मानसा की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बलकौर सिंह ने अभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या चुनाव लड़ने को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है। उन्होंने फिलहाल जनता के सामने अपनी इच्छा रखी है और उनके समर्थन को इस दिशा में अहम बताया है। ऐसे में अब देखना होगा कि मानसा के लोग उनके इस राजनीतिक कदम को कितना समर्थन देते हैं।