अमर उजाला पर देखें पंजाब की हर बड़ी खबर

{"_id":"6ac4a517fb06c1a4650d74b8","slug":"video-akali-dal-to-hold-maavan-dhiyan-di-lalkar-mothers-and-daughters-challenge-protest-against-drugs-in-faridkot-on-october-9-mp-harsimrat-kaur-badal-to-lead-the-event-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में नशे के खिलाफ अकाली दल का मावां-धियां दी ललकार धरना 9 अक्टूबर को,सांसद हरसिमरत कौर बादल करेंगी नेतृत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}